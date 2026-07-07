Comisión aprueba proyecto que crea bono de $30 mil para niños del 80% más vulnerable

Por unanimidad, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que crea un bono de apoyo a la niñez de $30.000.

El beneficio favorece a niños y niñas menores de 13 años cumplidos al 1 de junio de 2026 y que se encuentren dentro del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, presentó la iniciativa a los diputados, acompañada por los subsecretarios de Evaluación Social, Gabriel Ugarte y de Previsión Social, María Elisa Cabezón.

Ante la comisión se destacó que los hogares con niñas, niños y adolescentes (NNA) enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad económica. Por lo tanto, el alza en el costo de la vida durante los últimos meses tiene un impacto mayor en esta población.

Frente a esto, la ministra reconoció que el bono de apoyo a la niñez responde a una medida extraordinaria y “acotada”. Pero, al mismo tiempo, aseguró que da una señal correcta al concentrarse en las y los niños.

Durante el debate al interior de la comisión, sus integrantes apoyaron la creación de este aporte extraordinario, pero igualmente manifestaron sus inquietudes por el alcance y cobertura del beneficio. Así, por ejemplo, consultaron sobre la situación de los NNA que viven en residencias o familias de acogida.

Al respecto, se explicó que recibirán el bono quienes tengan la calidad de tutores o cuidadores. De esta manera, se mantienen los criterios actualmente utilizados para definir al beneficiario y al causante del aporte.

Igualmente, diputados solicitaron los antecedentes técnicos utilizados para definir el límite de edad, fijado en los 13 años. Además, el impacto fiscal ante una eventual ampliación de la cobertura y el número de adolescentes excluidos de esta propuesta. Así también, legisladores consultaron por la difusión que tendrá la medida y los mecanismos para asegurar que las familias conozcan oportunamente sobre el beneficio.

Desde el gobierno explicaron que el proyecto concentra el apoyo en los tramos de edad donde existen mayores gastos asociados al cuidado. En esa línea, argumentaron que las edades más tempranas implican una mayor demanda de cuidados y, por otro lado, generan efectos directos en la participación laboral de quienes ejercen su cuidado.

Pero, en esa línea, algunos parlamentarios plantearon perfeccionar el instrumento, especialmente respecto de los hogares que se ubican cerca del límite de focalización establecido. Adicionalmente, se sugirió evaluar mecanismos que permitan ampliar la cobertura o considerar alternativas como un segundo pago automático para familias que presenten condiciones socioeconómicas similares a las de los actuales beneficiarios.

La instancia acordó sesionar en forma extraordinaria este martes 7, a partir de las 10:30 horas, para votar el articulado del proyecto que está con urgencia de discusión inmediata.

De acuerdo a lo informado, la elaboración de la nómina de beneficiarios estará a cargo de la Subsecretaría de Evaluación Social. En cuanto al pago, este se realizará en forma automática para quienes tengan alguna prestación familiar vigente. En caso contrario, se depositará en la Cuenta RUT de la o el jefe de hogar, o bien puede ser cobrado presencialmente en Banco Estado.

Además, el proyecto establece que se dispondrá de nueve meses para realizar el cobro del bono y 15 meses para solicitarlo. En caso de reclamos, estos deberán canalizarse a través de la Superintendencia de Servicios Sociales.

La implementación de este beneficio irrogará un mayor gasto fiscal de $68.438 millones, que serán de cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que se suplementará para su implementación con recursos del Tesoro Público.

PURANOTICIA