Camioneros piden a Hacienda "suavizar" inminente alza en el precio de los combustibles

La Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) solicitó al Ministerio de Hacienda "prudencia" ante la inminente alza en el precio de los combustibles que se concretaría este jueves.

A través de una declaración pública, el gremio sostuvo que "de concretarse aumentos de precios en torno a valores de máxima – cercanos a los $ 100 por litro -, como anticipan algunas fuentes, será un retroceso importante ante el descenso paulatino, pero real, de lo que la opinión pública conoció como el “bencinazo”, en marzo y abril, que sumaron $ 620 x/lt en el caso del diésel".

Añadieron que "de ser así, el transporte y los sectores logísticos van a sufrir un nuevo y fuerte golpe, más aún si todavía no recuperan los casi $ 200 de la brecha que queda entre marzo y los precios actuales".

"Ello se sumaría a los devastadores efectos de la catástrofe climática, que cayó sobre el Norte Chico, pero que puede repetirse en otras zonas, cuya consecuencia es un gran impacto sobre las personas y las pymes", complementaron.

Finalmente, señalaron que "por lo anterior, solicita claramente a la autoridad de Gobierno, en particular alseñor Ministro de Hacienda, prudencia en caso de concretar alzas, y la activación del Mepco para suavizar sus efectos".

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