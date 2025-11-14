Comienzan obras de recuperación del Museo Violeta Parra destruido en el estallido social

Este viernes 14 de noviembre comenzarán las obras de recuperación del Museo Violeta Parra, destruido en febrero de 2020 en el inicio del estallido social. El recinto ubicado en el sector de Plaza Baquedano sufrió tres ataques incendiarios, pero las obras de la cantautora alcanzaron a ser salvadas.

El proyecto de rehabilitación y mantención de la sede principal, ubicada en Vicuña Mackenna 37, fue adjudicado a la empresa JLA Ingeniería y Construcción Ltda., tras un proceso de licitación abierta que se extendió por 42 días. El proyecto contempla la dirección, administración y ejecución integral de las obras orientadas a la recuperación y puesta en valor del inmueble, a diez años de su inauguración. Los trabajos tendrán una duración estimada de 4 meses.

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, expresó que la recuperación "es parte de los compromisos del Presidente Boric en términos de infraestructura cultural y en este caso significa fortalecer la experiencia del público y resguardar parte del legado de Violeta Parra".

Por su parte, la directora del museo, Denise Elphick, destacó que "hemos trabajado durante dos años para poder iniciar las obras y hoy ya es una realidad. Estamos trabajando con la empresa JLA Ingeniería y Construcción, que se adjudicó la licitación; ya contamos con la instalación de faena y mañana (hoy) comenzamos oficialmente los trabajos".

Respecto del financiamiento de la rehabilitación del museo, la directora subrayó que “$1.000 millones, provenientes de los seguros comprometidos, han sido destinados a esta etapa del proyecto, distribuidos en tres partidas principales: maquillaje de hormigón, muro cortina y el inicio de obra junto a su coordinación con la empresa JLA Ingeniería y Construcción Ltda. El directorio de la Fundación Museo Violeta Parra tomó la decisión de avanzar por etapas, dejando pendiente únicamente el auditorio para el próximo año”.

En tanto, Ángel Parra, miembro del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra, y nieto de la cantautora, señaló que “en este momento y en esta etapa, es mucho más convocante a nivel social el museo, producto de las comunidades y de la vecindad. Violeta Parra construyó el país desde el amor, el cariño y la generosidad, y dejó su obra a todos los chilenos, tenemos que compartirla”.

PURANOTICIA