Comienza tercera etapa de intervención contra el comercio ilegal en Barrio Meiggs

La Municipalidad de Santiago, la Delegación Presidencial y Carabineros dieron inicio a la tercera etapa de la intervención contra el comercio ilegal en el Barrio Meiggs.

El jefe (s) de Zona Metropolitana Santiago Oeste de Carabineros, general Víctor Vielma, señaló que “este es un servicio que se ha venido coordinando, planificando durante bastante tiempo”.

“El día de hoy nos encontramos ejecutando una tercera etapa, que contempla hoy y mañana, para realizar todas las acciones de despeje y volver al cierre perimetral y entregar esto para una zona segura y poder contribuir principalmente a devolver la seguridad pública, y que las personas puedan asistir a comprar en forma tranquila y en forma segura”, indicó.

Asimismo, detalló que “hasta el momento se ha realizado sin ningún inconveniente, no ha habido oposición y se están realizando los trabajos por parte del municipio de los retiros de los toldos, enseres y especies que se encuentran en la vía pública”.

“Lo importante de esto es la recuperación de espacios públicos para poder contribuir a la seguridad pública y que esto se transforme en un lugar seguro de actividad comercial”, recalcó.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, indicó que estuvieron con los comerciantes “desde 6:30 de la mañana, hay muchos comerciantes de los ilegales instalados ahí retirando sus cosas. Están tensos, pero el sentido de este operativo es que la contundencia de la fuerza policial y del municipio que está participando inhibe cualquier reacción que pudiera haber de manera violenta”.

