Comienza postulación a gratuidad y beneficios para la educación superior 2026: proceso se extenderá hasta el 22 de octubre

Hasta el miércoles 22 de octubre se prolongará el proceso de postulación a la gratuidad y otros beneficios estudiantiles para la educación superior 2026 a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).

El Ministerio de Educación explicó que las y los interesados pueden realizar el trámite a través de celulares, tablets o computadores en www.fuas.cl.

En el FUAS, las y los estudiantes deben proporcionar información sobre sus antecedentes familiares y socioeconómicos. Esta información será validada por el Mineduc, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, con el fin de determinar el nivel de ingresos y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el acceso a diversos beneficios estudiantiles estatales.

Quienes deseen ingresar en 2026 a centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades, así como aquellos que ya están cursando una carrera sin apoyos financieros, podrán completar el formulario en línea para optar a la gratuidad y a otros beneficios que se ajusten a sus necesidades.

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, dijo que “tenemos un compromiso como Gobierno de garantizar el acceso a la educación superior y esta es una muy buena oportunidad para explorar los instrumentos que el Estado tiene disponibles. Queremos que todas las personas puedan estudiar la carrera de sus sueños y centrar sus preocupaciones en las exigencias académicas más que en financiar sus estudios”.

Los beneficios estudiantiles para la educación superior que entrega el Estado incluyen la gratuidad, becas y dos tipos de créditos. El llamado es a postular en el plazo establecido e informarse a través de los canales dispuestos por el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación Superior: sus portales y el callcenter Ayuda Mineduc, 600 600 2626.

PURANOTICIA