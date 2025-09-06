Comienza horario de verano: Relojes se adelantan en una hora en la medianoche de este sábado

Los habitantes de Chile continental, a excepción de la Región de Magallanes y la Antártica chilena, deberán adelantar sus relojes este sábado a medianoche en una hora, dando inicio al horario de verano.

Es decir, cuando los relojes marquen las 24:00 se deberán adelantar en 60 minutos, quedando en las 01:00 del domingo. Mientras que en Rapa Nui el cambio se llevará a cabo a las 22:00, pasando a las 23:00.

La medida no aplica para la Región de Magallanes ni el Territorio Chileno Antártico, donde se mantiene el mismo huso horario actual.

En agosto de 2022, el gobierno del Presidente Gabriel Boric fijó por medio de un decreto supremo los horarios de invierno y verano durante su mandato hasta 2026.

Quedaron fijados de la siguiente manera:

- Horario de verano 2023: Desde el primer sábado de septiembre de 2023 al primer sábado de abril de 2024. La hora oficial se adelanta 60 minutos en este período y en abril se vuelve atrás.

- Horario de verano 2024: Desde el primer sábado de septiembre de 2024 al primer sábado de abril de 2025. La hora oficial se adelanta 60 minutos en este período y en abril se vuelve atrás.

- Horario de verano 2025: Desde el primer sábado de septiembre de 2025 al primer sábado de abril de 2026. La hora oficial se adelanta 60 minutos en este período y en abril se vuelve atrás.

El motivo por el que se modifica de hora en Chile es el ahorro de energía, al aprovechar al máximo la luz solar durante el verano y así economizar electricidad.

La medida se remonta al año 1968, cuando el ingeniero de Chilectra, Edinson Román, presentó la idea con el objetivo de encontrar una solución para la sequía que en esa época afectaba al país.

PURANOTICIA