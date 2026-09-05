Comienza el horario de verano: Relojes se adelantan una hora este sábado a la medianoche

Los habitantes de Chile continental, a excepción de la Región de Magallanes y la Antártica chilena, deberán adelantar sus relojeseste sábado a medianoche en una hora, dando inicio al horario de verano.

Es decir, cuando los relojes marquen las 24:00 se deberán adelantar en 60 minutos, quedando en las 01:00 del domingo. Mientras que en Rapa Nui el cambio se llevará a cabo a las 22:00, pasando a las 23:00.

La medida no aplica para la Región de Magallanes ni el Territorio Chileno Antártico, donde se mantiene el mismo huso horario actual.

El motivo por el que se modifica de hora en Chile es el ahorro de energía, al aprovechar al máximo la luz solar durante el verano y así economizar electricidad.

La medida se remonta al año 1968, cuando el ingeniero de Chilectra, Edinson Román, presentó la idea con el objetivo de encontrar una solución para la sequía que en esa época afectaba al país.

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