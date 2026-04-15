Comienza a regir en todo el país la alerta sanitaria oncológica decretada por el Gobierno

Tras su publicación en el Diario Oficial y la respectiva toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, entró en plena vigencia a nivel nacional la Alerta Sanitaria Oncológica.

Este decreto, promovido por el Ministerio de Salud, tiene como propósito fundamental robustecer la capacidad de reacción de la red asistencial ante los miles de ciudadanos que aguardan por prestaciones médicas vinculadas al cáncer.

Gracias a esta disposición, la cartera sanitaria dispondrá de atribuciones excepcionales para gestionar el escenario de aproximadamente 33 mil enfermos. Estas personas, que actualmente conforman una de las mayores urgencias de la salud pública, se mantienen a la espera de un diagnóstico o del inicio de sus terapias oncológicas.

Al evaluar la trascendencia de esta normativa y su efecto directo en los usuarios rezagados, la ministra de Salud, May Chomali, destacó la importancia de la estrategia. "Esto nos permitirá cumplir con la meta que nos impusimos en el Ministerio de Salud: que todos los pacientes oncológicos que tienen garantías retrasadas o están esperando una consulta o cirugía oncológica sean contactados e inicien sus etapas ya sea de diagnóstico y/o de tratamiento según sea el caso. Quiero decirles a todos estos pacientes que estamos con ellos y que los vamos a acompañar en todo este proceso", aseveró la autoridad.

Para acelerar las soluciones frente a la alta demanda, el mecanismo legal autoriza una serie de acciones concretas. Entre ellas destacan la posibilidad de importar fármacos y coordinar la distribución de medicamentos, además de facilitar la adquisición de insumos y equipamiento médico. Asimismo, se permite la contratación de profesionales amparados bajo el Código Sanitario.

En paralelo, las autoridades comunicaron que existe un plazo de 10 días hábiles para dar a conocer el Plan Operativo Nacional. Dicho programa estará enfocado en resolver las listas de espera vinculadas a patologías tumorales, abarcando tanto a los pacientes con casos No GES como GES, contemplando especialmente aquellas garantías de oportunidad que hoy figuran retrasadas.

Remarcando la premura que exige este escenario, la secretaria de Estado argumentó que "esta alerta sanitaria no es solo una medida administrativa. Es un acto de responsabilidad: quiero decir con absoluta claridad que el Estado no debe llegar tarde, porque hacerlo es perder la confianza de las personas".

Finalmente, se estableció que la vigencia de esta Alerta Sanitaria Oncológica se extenderá hasta el 30 de septiembre de este año. No obstante, el plazo cuenta con la posibilidad de ser extendido si la evolución de las condiciones sanitarias así lo requiere.

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