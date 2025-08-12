Comienza a derrumbarse el sueño oficialista: Jaime Mulet comunica que la FRVS no se sumará a la lista única parlamentaria

Jaime Mulet, líder de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), comunicó oficialmente que su colectividad no formará parte de la lista única parlamentaria con la que el oficialismo buscaba competir en las elecciones de noviembre.

La información la entregó poco después de las 16:00 horas de este martes a dirigentes del bloque agrupados en la sede del Partido Socialista (PS), en Santiago.

Así se cae uno de los principales anhelos expresados tanto por el Presidente Gabriel Boric como por la candidata presidencial Jeannette Jara, quienes deseaban que todo el oficialismo compitiera como un solo gran bloque en los comicios, lo que les diera más posibilidades de tener mayor representatividad en el próximo periodo.

La decisión de la FRVS se adoptó luego que advirtieran que partidos como el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia no cedían en sus aspiraciones electorales para los comicios de noviembre.

Y es que la colectividad de Jaime Mulet pedía 16 de los 183 cupos disponibles a nivel nacional sólo en el caso de diputados, cifra considerada por el resto de las fuerzas oficialistas como un exceso, considerando que FRVS tiene sólo dos parlamentarios.

PURANOTICIA