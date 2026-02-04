Comerciantes ambulantes instalaron barricadas tras operativos en Barrio Meiggs

Carabineros continúa con el retiro de los denominados “toldos azules” instalados en el Barrio Meiggs en el marco del operativo contra el comercio ilegal.

En horas de la madrugada, comerciantes ambulantes habrían instalado barricadas y se produjeron incidentes en San Alfonso con Avenida Blanco Encalada, lo que obligó a suspender el tránsito en el sector.

Durante la mañana de este miércoles, personal policial se encuentra interviniendo la intersección de las calles Toesca y Conferencia como parte del plan que busca recuperar espacios públicos.

Este procedimiento se suma al de este martes, donde fueron retirados cerca de 1.500 toldos azules y se instalaron rejas en las inmediaciones del Barrio Meiggs.

El jefe (s) de Zona Metropolitana Santiago Oeste de Carabineros, general Víctor Vielma, explicó ayer que se encontraban ejecutando “una tercera etapa, que contempla hoy y mañana (miércoles), para realizar todas las acciones de despeje y volver al cierre perimetral y entregar esto para una zona segura y poder contribuir principalmente a devolver la seguridad pública, y que las personas puedan asistir a comprar en forma tranquila y en forma segura”.

“Lo importante de esto es la recuperación de espacios públicos para poder contribuir a la seguridad pública y que esto se transforme en un lugar seguro de actividad comercial”, recalcó.

