Comerciantes ambulantes del barrio Meiggs arrojaron aceite hirviendo y agredieron a inspectores municipales

Comerciantes ambulantes del barrio Meiggs levantaron barricadas para oponerse a la acción de los inspectores municipales de Estación Central. Tres resultaron lesionados, dos con quemaduras.

Los incidentes ocurrieron pasado el mediodía de este jueves, en la intersección de Francisco de Borja con 5 de Abril, donde comerciantes ambulantes arrojaron aceite hirviendo a los funcionarios.

En tanto, un tercer inspector sufrió contusiones en sus extremidades. Los tres fueron trasladados a la Mutual de Seguridad para constatar lesiones.

Además, los ambulantes levantaron barricadas para impedir el retiro de estructuras (toldos azules), argumentando la necesidad de trabajar en la temporada navideña.

La Municipalidad de Santiago ha implementado dos perímetros de control para impedir el ingreso de comerciantes irregulares al sector, lo que ha generado un desplazamiento de los vendedores hacia otros puntos de la capital.

La estrategia busca recuperar el espacio público y enfrentar el comercio informal, pero ha derivado en un aumento de la presión en zonas aledañas como Estación Central.

