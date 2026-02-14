Comenzó la temporada de Fiestas de la Vendimia 2026 y se extenderá hasta fines de mayo

El Ministerio de Economía informó el inicio oficial de la temporada de Fiestas de la Vendimia 2026, la que contempla más de 40 celebraciones a lo largo del país, desde la Región de Arica y Parinacota hasta La Araucanía. La programación comenzó con la Fiesta de la Vendimia de Palmilla y se extenderá hasta el 29 de mayo, con la Vendimia Universitaria de la Universidad de Talca.

En los últimos años, las vendimias se han transformado en experiencias turísticas integrales, donde el vino es solo el punto de partida para conocer la identidad, la cultura y el patrimonio de cada territorio. Más que eventos aislados, hoy son panoramas planificados y altamente recomendados, que impulsan escapadas de fin de semana y fortalecen el turismo interno más allá del verano.

De acuerdo con el Perfil de Visitantes 2025, elaborado por la Subsecretaría de Turismo, Enoturismo Chile y la Universidad de Talca, el público asistente es mayoritariamente femenino (61%) y con fuerte arraigo local, ya que el 77,9% proviene de la misma región donde se realiza la fiesta. Además, un 26,3% vive su primera vendimia, mientras que el 62,2% participa en más de una por temporada, reflejando una alta fidelización.

La evaluación de estas actividades también es positiva: el 79,2% de los asistentes califica la experiencia con nota 6 o 7, destacando la seguridad, la atención en los stands y la facilidad de acceso a copas y tickets, factores clave para disfrutar las celebraciones de forma tranquila y familiar.

El calendario 2026 incluye vendimias emblemáticas como Curicó y Colchagua, junto a propuestas innovadoras como vendimias en pleno desierto, celebraciones urbanas en Barrio Italia, experiencias campesinas tradicionales y panoramas únicos como el “tren del recuerdo” en el Valle del Aconcagua. Para facilitar la planificación, Enoturismo Chile de Corfo habilitó el Mapa de Vendimias, una plataforma digital que permite buscar eventos por fecha, valle y tipo de experiencia, promoviendo un acceso informado y ordenado a esta amplia cartelera.

