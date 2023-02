Comenzó juicio oral de caso SQM tras bullado aplazamiento de un mes y 8 años de investigación

8 años de investigación y varios traspies. La audiencia para dar inicio al juicio oral del caso Soquimich (SQM) comenzó este lunes, luego de que a principio de mes fuera aplazado por la falta del auto de apertura, resolución donde el Juzgado de Garantía comunica al tribunal e intervinientes la acusación y pruebas que irán al juicio oral.

A partir de este caso, el exsenador de la UDI Pablo Longueira está acusado por cohecho, y el excandidato presidencial del PRO Marco Enríquez-Ominami (ME-0), imputado por delitos tributarios. La fiscalía pide 818 días de presidio y multas por cohecho para el exministro de Economía, mientras que para el cineasta solicitó 4 años de cárcel.

Al llegar a tribunales, Enríquez-Ominami aseguró que era inocente de los cargos que se le imputan. "He ganado todo, causa tras causa. Hay que preguntarse por qué solo a este liderazgo, que probablemente era el más rupturista, me cayeron con esa cantidad de causas, delirante, una tras otra, 13 causas, con sus impuestos", afirmó.

"Mi único delito fue tratar de cambiar Chile sin ningún acto de corrupción, habiendo desafiado a los más ricos, a los más poderosos, a los partidos políticos más tradicionales, y pago los costos de esa insolencia, pero no me arrepiento", señaló agregando que nunca actuó fuera de la ley.

Por otro lado, Longueira asistió vía telemática al juicio. El inicio del juicio se vio interrumpido por la ausencia de un abogado del equipo del exgerente general de SQM, Patricio Contesse. Según explicó el abogado Samuel Donoso, el profesional tuvo el atraso de un vuelo. La jueza presidenta de la sala, María Teresa Barrientos Marabolí, otorgó un receso desde las 10.15 hasta las 12.30.

Al no haber otras incidencias, el juicio se iniciará a esa hora. "Si no están presentes, no se les permite comparecer con posterioridad", explicó la jueza.

La causa mantuvo a 180 personas siendo investigadas por la fiscalía. Sin embargo, la mayoría han sido sobreseídas o el Ministerio Público ha decidido no perseverar o suspender bajo condiciones los procedimientos.

