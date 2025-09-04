Comenzó el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: beneficio es de $25.280 por persona

Ya comenzó el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias, beneficio estatal este año llegará a más de 2 millones 800 mil pensionados y pensionadas a lo largo del país, informó el Instituto de Previsión Social (IPS).

El beneficio es de $25.280 por persona, cifra que se incrementa en $12.969 adicionales por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto.

El subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, señaló que “para nosotros como Gobierno es importante anunciar que ya estamos entregando el esperado Aguinaldo de Fiestas Patrias a más de 2 millones 800 mil pensionadas y pensionados”.

Por su parte, el director nacional del IPS, Juan José Cárcamo Hemmelmann, explicó que “el aguinaldo se paga de forma automática junto con la pensión de este mes, ya sea a través de depósito o pago presencial, según la forma de pago de cada persona. No se solicita, está incluido en la pensión y programado para entregarse a todas las pensionadas y pensionados antes del 18 de septiembre”.

Además, el ISP consignó que entre los beneficiarios están quienes reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU), incluso las personas de 82 años y más, que desde septiembre obtendrán un aumento en este beneficio.

Finalmente, el IPS subrayó que el aguinaldo se paga sin trámites ni postulaciones y se incorpora automáticamente en la pensión mensual. Por ello, recomendaron estar atentos a fraudes o portales falsos que ofrezcan inscripciones al beneficio.

