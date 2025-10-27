Comenzó desalojo y demolición de campamento Los Aromos en Colina: cerca de 400 familias vivien en el asentamiento

A primera hora de este lunes comenzó el proceso de desalojo y demolición del campamento Los Aromos, ubicado en la comuna de Colina, en la región Metropolitana.

La operación, que se extenderá por 15 días hábiles debido a la amplitud del terreno, inició en el sector poniente del estero río Colina, abarcando una superficie de 2,08 hectáreas divididas en cuatro zonas. Esta primera etapa afecta directamente a 188 hogares de los 388 que conforman el asentamiento.

Las familias involucradas fueron notificadas previamente, lo que permitió que varias de ellas abandonaran el lugar antes de la llegada de las maquinarias.

Según explicó el delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, una de las razones principales del desalojo es la ubicación del campamento en la ribera del río, zona considerada de riesgo. “Por ello, hemos trabajado con el propósito de hacer la entrega de viviendas e iniciar un proceso para que las familias que cumplen con los requisitos puedan acceder a otras soluciones, incluidos subsidios de arriendo”, sostuvo.

La autoridad también detalló las medidas para quienes no califican a beneficios habitacionales: “Si alguien no cumple ningún requisito y no tiene redes para instalarse, el municipio ha dispuesto un albergue para que se instalen ahí provisoriamente, hasta que podamos resolver un traslado hacia alguna red que podamos establecer”.

Por su parte, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, abordó los problemas de convivencia que se han registrado en el sector. “Hemos tenido problemáticas principalmente de relación con el sector que está al frente. Hay un tema de narcotráfico y tenemos también un sector que hoy es complejo, pero se trabajó el tema social con ellos”, señaló.

También adelantó que parte del terreno será destinado a un nuevo espacio público. “Tenemos como objetivo convertir parte de las hectáreas en un parque para los vecinos de la comuna”, concluyó.

