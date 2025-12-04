Comando de Kast acusó a Jara de "imputar delitos con publicidad" a Quiroz y Araya en debate presidencial

La vocera de campaña de José Antonio Kast, Mara Sedini, acusó a la candidata presidencial Jeannette Jara de “imputar delitos” contra el diputado Cristián Araya y el coordinador económico, Jorge Quiroz.

En conversación con Agricultura, señaló que en el debate presidencial de Archi “se vio la diferencia entre dos tipos de liderazgo. Tú tienes a José Antonio Kast, que, frente a múltiples ataques, descalificaciones y algo aún más grave, una candidata a la presidenta de la República imputando delitos con publicidad en ese debate”.

“Que una persona que apunta a ser Presidenta de la República, que sea así de irresponsable, me parece impensado. Espero que la ciudadanía chilena tenga mucho más criterio al momento de elegir sus líderes”, añadió.

En ese sentido, dijo que “frente a esa situación donde tú ves a esta candidata destemplada con acusaciones que ni siquiera la justicia la acompaña, yo creo que José Antonio Kast optó por algo mucho más presidenciable y que marca la diferencia en liderazgo, que es mantenerse tranquilo, sereno frente a los temas de Quiroz y Araya”.

Finalmente, destacó que “una de las cosas principales que hace José Antonio Kast, más allá de las cosas más performativas que puede tener Jeannette Jara, es hablarle a los chilenos con la verdad. Decirle este es el diagnóstico real”.

