Comando de José Antonio Kast incorpora a personeros del equipo de Evelyn Matthei al trabajo en materia de seguridad

El equipo de José Antonio Kast sumó nuevos refuerzos en materia de seguridad, con la incorporación de personeros provenientes del comando de Evelyn Matthei.

En la instancia, destacó la participación del secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado, quien, pese a que su partido decidió no respaldar institucionalmente al candidato republicano, ha manifestado su apoyo a título personal.

El senador electo por el Maule, Cristián Vial, explicó en un punto de prensa que la coordinación responde a un diagnóstico compartido: “Esto nace de un diagnóstico común, que ya lo hemos confirmado. Y segundo, detrás de toda la voluntad política se va a ver una planificación y una ejecución que va a aunar medios en la consecución de objetivos claros”.

Maldonado, por su parte, precisó la postura de su colectividad: “Mi partido ha dicho no al comunismo, no a la continuidad de un mal gobierno, y en cuanto al apoyo de José Antonio Kast, lo ha dejado por ahora por lo menos a criterio de cada dirigente y cada militante”.

A nivel personal, reafirmó su opción: “He señalado claramente que debo votar por José Antonio Kast, porque Chile necesita un cambio, y en la papeleta del 14 de diciembre solo va a haber dos opciones, una es continuidad y la otra es cambio y, por lo tanto, aquí estamos ayudando y esperando colaborar en la medida de posibilidades a que ese cambio sea positivo y exitoso para Chile”.

En cuanto a las prioridades del nuevo equipo, Vial subrayó: “Esperamos reponer la seguridad que perdieron los chilenos hace tiempo. Vamos a poner mano dura, mano firme y determinación política, y todos los medios necesarios para que la policía y las Fuerzas Armadas, cuando corresponda, aseguren la frontera, pongan término a la violencia en la zona sur, recuperen el control de los barrios y se recupere el control de las cárceles. Ese es el propósito del trabajo en seguridad, devolver la seguridad a los chilenos desde el día uno”.

