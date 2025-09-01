Comando de Jeannette Jara anticipa anuncio de paquete de medidas en materia de salud en medio de gira nacional

Las vocerías del comando de la candidata presidencial Jeanette Jara informaron sobre los próximos destinos de la gira “Jeanette Jara se mueve por Chile”, que esta semana continuará su recorrido en Aysén, Los Lagos y Atacama.

Además, adelantaron que esta semana se anunciará un paquete de medidas en materia de salud, con el objetivo de enfrentar una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: el alto costo de enfermarse en Chile.

La diputada Gael Yeomans (FA) destacó la masividad de los encuentros de la gira: “En Concepción, más de 6.500 personas se reunieron con nuestra candidata, dialogando sobre pensiones, salud y empleo”.

En la misma línea, el senador Ricardo Lagos Weber subrayó el despliegue territorial de Jara, que en los últimos días ha recorrido cerca de 20 comunas. “Jeannette Jara ha dialogado con trabajadores, empresarios y organizaciones sociales. Esta semana conoceremos sus propuestas en salud, que se suman al compromiso de dar certidumbre en pensiones, empleo y crecimiento”, señaló.

PENSIONES

Yeomans recalcó que la propuesta de la candidatura se centra en certezas para la ciudadanía: “Nuestro compromiso es defender las pensiones conquistadas, realizar un reajuste vital de 750.000 pesos y avanzar en igualdad salarial y corresponsabilidad en cuidados. Los jubilados esperan que en enero sus pensiones aumenten gracias al Seguro Social, especialmente las mujeres y los sectores medios”, subrayó.

“En este Mes de la Patria, qué más patriota que defender a los pensionados y pensionadas de Chile. Mientras José Antonio Kast genera incertidumbre con su propuesta de retroceso, nosotros respondemos con certezas: defender lo conquistado y asegurar pensiones dignas para llegar a fin de mes”, expresó Yeomans.

Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber también llamó a recordar los acuerdos alcanzados en materia previsional: “Después de 12 años, logramos un acuerdo histórico en pensiones que no podemos volver a poner en duda. Se comienza a pagar la PGU de 250.000 pesos y, en menos de dos años, todos los pensionados verán aumentos en sus jubilaciones”.

“Introducir incertidumbre hoy es irresponsable. Lo que corresponde es implementar la reforma y dar certezas a las familias. La propuesta de Kast de revisar o retroceder en esa reforma solo introduce incertidumbre. Lo responsable es implementarla como se acordó, no poner en duda un avance histórico que mejora la vida de los pensionados”, agregó.

El legislador enfatizó que “la campaña de Jeannete Jara es sinónimo de responsabilidad y de futuro con certezas para las familias chilenas”.

Se espera que durante los próximos días, la exministra del Trabajo realice el lanzamiento del paquete de medidas en materia de salud. Esto se suma a los anuncios ya presentados en seguridad, trabajo y agricultura.

Al respecto, la diputada Yeomans subrayó que “la salud es un eje central del programa de gobierno: ningún chileno debería caer en la pobreza por enfermar”.

Por su parte, el comando destacó que las propuestas en salud se suman al compromiso de dar certidumbre en empleo, crecimiento y pensiones, subrayando que la campaña de Jara busca entregar seguridad y futuro a las familias chilenas.

Para cerrar, las vocerías instalaron que, frente a la incertidumbre que ofrece la derecha, la propuesta de Jeannette Jara es clara: otorgar certezas y lograr que el crecimiento de Chile llegue a todas las familias.

