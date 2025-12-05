Comando de Jara endurece el tono: Lagos Weber acusa a Kast de que sus propuestas "van a ser impuestas" y que "no llega a acuerdos"

La campaña presidencial de segunda vuelta entró en su tramo decisivo y el ambiente político comenzó a tensarse a medida que se acerca el domingo 14 de diciembre. En medio de este escenario, el comando de la candidata oficialista, Jeannette Jara, decidió elevar el tono contra su contendor directo en el balotaje.

Fue el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), vocero de la campaña, quien salió a marcar un contraste nítido con José Antonio Kast, poniendo el foco en lo que definió como señales preocupantes hacia los trabajadores y trabajadoras del país.

El legislador por la región de Valparaíso planteó que lo que está en disputa no es solo una elección, sino el modelo de relaciones laborales que Chile adoptará en los próximos años. Con ese telón de fondo, desgranó uno a uno los puntos que –a su juicio– revelan el programa y el estilo político que encarna el candidato de la oposición unida, advirtiendo un retroceso en derechos y una nula disposición al diálogo.

“Entramos en la recta final de la campaña presidencial. Y mientras Jeannette Jara, con entusiasmo, de manera transparente, sin miedo, hablando claro, respondiendo a todas las preguntas y sin esconderse detrás de un vidrio, amena esta campaña y pide su apoyo; José Antonio Kast, simultáneamente, ha hecho tres cosas y le ha dado tres mensajes a los trabajadores y trabajadoras de Chile”, comenzó señalando.

El senador Lagos Weber afirmó que Kast “va a eliminar la jornada de 40 horas”, que “va a reabrir la reforma de seguridad social, la reforma de pensiones” y que busca terminar con la indemnización por años de servicio para reemplazarla por un sistema financiado por los propios trabajadores. “Es inconcebible. Ojalá las trabajadoras y los trabajadores tengan claro lo que ha dicho José Antonio Kast”, agregó.

A ello sumó que, en su opinión, “todas sus políticas económicas nunca apuntan a mejorar la productividad” y que las propuestas del candidato opositor “van a ser impuestas”, ya que “él nunca habla de llegar a acuerdos”.

Lagos Weber también cuestionó el trato hacia los electores de Franco Parisi. “José Antonio Kast nunca ha llegado a un acuerdo en su vida. Nunca en su vida política. Y ahora no es la excepción. A tal punto que a los votantes de Parisi ya les impuso su programa. Les dijo: 'es mi programa, muchachos. Les gusta o no, ese es mi programa'. No tiene concesiones”, expresó el congresista por la Quinta Región.

El vocero de Jeannette Jara concluyó señalando que esta actitud refleja un estilo que, a su juicio, pone en riesgo la capacidad de construir consensos: “Así no se construye, así no se lidera un país, así no se llegan a acuerdos”, sentenció.

