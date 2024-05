Comandante en jefe del Ejército releva del cargo a dos mandos directos de soldado fallecido en Putre

El comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, anunció que relevó de su cargo a los mandos directos del conscripto Franco Vargas de 18 años, que falleció el 27 de abril tras una marcha de entrenamiento en Putre.

El mandamás de la institución castrense informó en su viaje a la región de Arica que "en beneficio de una mayor transparencia de la investigación en curso, especialmente en la investigación administrativa que busca determinar eventuales responsabilidades de mando, me he formado la convicción y he resuelto relevar del mando a los mandos directos del soldado fallecido".

Se trata del comandante de compañía y comandante del batallón de instrucción en Pacollo "porque fueron indudablemente los comandantes directos que tuvieron participación en la campaña y en la ejecución de la marcha", explicó Iturriaga.

El general indicó que "seguirán en el Ejército mientras la investigación siga en curso. Se asume la presunción de inocencia mientras no se comprueben sus responsabilidades efectivas por parte del fiscal militar, de la fiscalía o de un nuevo ministro en visita si así la corte marcial lo decide", subrayó.

Iturriaga especificó que en los próximos días deberían estar listas las investigaciones del Ejército, con el fin de que "la madre pueda recibir los beneficios legales que le corresponden".

"También dos investigaciones médicas que tienen que dar cuenta de la situación de los dos soldados que están graves en el Hospital militar", señaló.

Luego agregó que "también una investigación para determinar condiciones sanitarias y medioambientales del predio y del campamento de instrucción en Pacollo".

"Y las dos últimas que son importantes también, una que precise las responsabilidades de mando o responsabilidades administrativas si las hubiera y, finalmente, una investigación que está en curso en la fiscalía militar", indicó.

El Comandante en Jefe del Ejército solicitó a la Corte Marcial un ministro en visita para que siga con la tramitación de la causa.

"Buscamos una mayor transparencia en lo que estamos haciendo, porque lo peor que puede pasar es que la ciudadanía pierda la confianza en su Ejército", explicó.

Iturriaga reconoció que tras conocerse la muerte del conscripto han habido descoordinaciones al interior de la institución. "Yo creo que en estas crisis siempre existen desinformaciones y descoordinaciones y es algo que todos los días tenemos que seguir aprendiendo".

El mandamás de la institución castrense explicó el tema de las marchas, señalando que los soldados habían recibido instrucciones preparatorias de marcha con algunas distancias menores de día y de noche para que se acostumbraran no sólo a la habilidad, sino también al equipo y al vestuario que se les iba a exigir en una marcha.

Iturriaga sostuvo que “por lo tanto, este fue el vestuario sugerido para los soldados (…) algunos usaron su tenida interior, otros decidieron marchar con polera y si se requirió inicialmente guantes para que ellos efectivamente enfrentaran los primeros momentos de la marcha. Ellos deciden con qué ropa van“, dijo.

