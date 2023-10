Coloma: "Contra lo que muchos piensan, la agenda de seguridad ha ido avanzando en el rumbo correcto"

Juan Antonio Coloma (UDI) presidente del Senado, abordó con El Mercurio diversos temas de interés, entre ellos la agenda de seguridad del Gobierno y las preocupaciones sobre la falta de proyectos económicos y de permisología en el país.

Respecto a la agenda de seguridad, dijo creer "que, contra lo que muchos piensan, la agenda de seguridad ha ido avanzando en el rumbo correcto, pero claramente con una intensidad que todavía la considero débil".

Añadió que "cuando asumí la presidencia del Senado y me comprometí o propuse esta agenda de seguridad, hubo bastante escepticismo, como que era difícil ponerse plazos en una materia que lleva atrasados 10, ocho años y nos hizo, digamos, revisar todos los proyectos pendientes y algunos que tenían que plantearse y darles curso".

Sin embargo, expresó su preocupación por los plazos y la necesidad de cumplir con los compromisos asumidos: "No aspiro a que sea todo resuelto, pero me alegro de los pasos que probablemente no se habrían dado si no hubiera habido agenda, aunque me angustia que se nos vienen los plazos y creo que nosotros como el ámbito público tenemos que cumplir con lo que se compromete y eso es por el bien del país."

Sobre los obstáculos para avanzar en los proyectos prioritarios, el presidente del Senado mencionó la necesidad de tomar decisiones económicas y políticas. También señaló un ejemplo concreto: "Eso es lo que hemos visto con usurpación en donde a propósito de una muy buena ley que salió del Congreso y que podía haber sido obviamente mejorada, al final a través del veto, se desnaturaliza."

Además, expresó su inquietud acerca de la relación con el Ejecutivo, afirmando que le preocupa que "el Gobierno desconfíe del Congreso en decisiones que son muy relevantes, porque uno los ve en el día a día, y creo que lo que hicieron en usurpaciones es un error y creo que, si ese error hubiera persistido en la ley Naín-Retamal o la ley de robo de madera, hubiéramos tenido, obviamente, un país mucho más complicado y eso me preocupa."

Además de la seguridad, el presidente del Senado mencionó su preocupación por la falta de una agenda económica sólida que permita el crecimiento del país.

"Creo que hoy día lo que yo echo de menos es una agenda económica potente, que nos permita volver a crecer. Chile tuvo 30, 35 años exitosos en materia económica, después se produjo un frenazo y creo que es la hora de tener una agenda de segundo tiempo donde veamos cómo volver a tomar un ritmo de crecimiento, de inversión, de confianza", enfatizó.

Finalmente, llamó a la colaboración entre el Congreso y el Gobierno para resolver los problemas del país y expresó su preocupación por la falta de señales positivas en algunos casos, como la negativa de una autoridad de Gobierno a comparecer ante la Cámara de Diputados en un rol fiscalizador.