Colisión entre bus interurbano y bus RED deja lesionados en Maipú

El hecho ocurrió pasadas las 06:00 hrs. de la mañana, en avenida Victoria con Rinconada, donde un bus interurbano que transitaba en dirección hacia el oriente colisionó a un bus RED, del recorrido 348, tras virar hacia el norte.

A raíz del impacto, al menos 12 personas resultaron lesionadas, las que fueron trasladadas al Hospital El Carmen. Uno de ellos se encuentra en estado grave.

Entre los pasajeros había un menor de edad, quien viajaba en brazos de su madre. Según informó el capitán de Bomberos de Maipú, Ricardo Becerra, a Chilevisión, la mujer resultó con lesiones leves, pero el niño se encuentra en buenas condiciones.

Las causas del accidente están siendo investigadas y, de momento, se mantiene alta congestión en el lugar, por lo que desde Transporte Informa llamaron a conducir con precaución.

PURANOTICIA