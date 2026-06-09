Colegio de Profesores se reunió con la ministra Arzola para abordar la contingencia educacional

Varios temas trataron en su segunda reunión el directorio nacional del Colegio de Profesores con la ministra de Educación, María Paz Arzola.

Entre ellos resaltaron el bono de retiro, la deuda histórica, la situación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), la ley Escuelas Protegidas y el presupuesto del área.

Sobre la posibilidad de pausar los traspasos de colegios al sistema SLEP, el presidente nacional del gremio, Mario Aguilar señaló que "le hicimos ver a la ministra que eso no ha tenido bajada, no ha sido explicado, ni se sabe cuáles serían sus objetivos. Además, se está generando muchísima incertidumbre en los docentes y en los alcaldes. Y su respuesta no nos dejó del todo tranquilos, porque señaló que era algo que estaba en estudio y que todavía no estaba definido exactamente cómo sería".

Añadió que "le precisamos que cualquier cambio implica una modificación de la ley, lo que toma tiempo pues significa debate en el Parlamento".

Además, los docentes le evidenciaron a la secretaria de Estado que "el sistema municipal está en su mayoría colapsado. Hay municipios con grandes deudas previsionales, que ni siquiera pagan los sueldos líquidos de los docentes en las fechas que corresponden. También hay severas carencias e infraestructura con gran deterioro, por lo que esta incertidumbre agudiza los problemas".

Respecto de la deuda previsional, Aguilar explicó que "es cuantiosa y muchos municipios traspasaron los colegios sin resolverla… Hay siete casos críticos, que no dejó solucionados el gobierno anterior. Son La Serena, Cerro Navia, Ancud, Lota, Quellón, San Miguel y Máfil”.

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Aguilar también le expuso a la ministra "nuestro malestar por lo que consideramos un comportamiento muy agresivo contra los gremios y el movimiento social por parte de algunas autoridades. La represión que hubo en la marcha de la Confech fue excesiva. Y aunque no es una responsabilidad de ella, es nuestra interlocutora con el Gobierno".

Al tocar el punto de la continuidad del pago de reparación de la deuda histórica, el líder docente señaló que "le explicamos a la ministra que hay un reciente dictamen de la Contraloría que señala que el Ministerio de Educación no debe exagerar los requisitos solicitados, como se dio el año anterior cuando dejaron a mucha gente fuera... Así es que esperamos que los 6.600 cupos de 2026 operen de manera más ágil".

Sobre el aprobado proyecto de ley denominado Escuelas Protegidas, Aguilar reiteró que "creemos que es más bien una cosa efectista y comunicacional, que no va al fondo de las causas. Es necesario contener si en un colegio hay sospecha o ha ocurrido que ingresan armas, pero suponer que eso va a resolver el problema de la violencia en los colegios es simplemente no conocer la realidad del sistema escolar".

Para el Colegio de Profesores y Profesoras, este proyecto se queda corto y no va al fondo del asunto, como la salud mental, la revisión del currículum y las problemáticas sociales que rodean a la escuela.

El gremio le planteó a la ministra de Educación el recorte del presupuesto 2026.

"La ministra nos dijo que eran ajustes en base a un presupuesto que ya venía deficitario desde su aprobación a fines del año pasado. Pero nuestra obligación es defender que las escuelas puedan funcionar con los recursos que necesitan y le pusimos el ejemplo de infraestructura, que ha tenido una reducción muy fuerte. Ella insistió en que sólo se trataba de reasignaciones en base a una mayor eficiencia del gasto".

En la reunión los profesores también plantearon su preocupación respecto de cómo viene el Presupuesto 2027.

"La ministra indicó que recién están iniciando los análisis, pero fuimos muy claros en que la educación no resiste más baja en los presupuestos. El 1,2% rebajado este año ya se nota, por lo que nos preocupa mucho lo que va a pasar el año que viene".

(Imagen: Colegio de Profesores)

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