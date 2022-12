Colegio de Profesores RM, No+AFP y otras organizaciones firmaron una declaración rechazando el Acuerdo por Chile

El Colegio de Profesores Metropolitano, No+AFP y otras organizaciones firmaron una declaración rechazando el Acuerdo por Chile, firmado por distintos partidos políticos este lunes para darle continuidad al proceso constituyente.

En la misiva, las agrupaciones denunciaron que el tratado que busca que la nueva Carta Fundamental la redacte un Consejo Constitucional asesorado por una Comisión Experta, "busca en forma evidente maquillar nuevamente la actual Constitución".

Esto "manteniendo el objetivo central por el que fue creada, que no es otro que proteger los intereses del gran capital, manteniendo intacto el sistema neoliberal".

Aseguraron que el acuerdo "transgrede las tres elecciones previas al plebiscito de salida, que mostraron contundentemente la voluntad popular de realizar un proceso constituyente transformador, alejado de los sectores políticos que han gobernado el país desde el término de la dictadura".

Luego recordaron que el plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020 "fue categórico (78,28%) a favor de iniciar un proceso constituyente, con un porcentaje aún mayor optando por un órgano cien por ciento electo para redactar la nueva Constitución".

"Esta voluntad fue ratificada con la elección de los constituyentes que, por una amplia mayoría recayó en independientes ligados a movimientos sociales. Oportunidad en que la derecha, hoy gestora principal del 'Acuerdo por Chile', obtuvo menos de un tercio de los votos", añadieron.

Además, apuntaron a que las 12 bases constitucionales "dejan en calidad de inamovibles varias instituciones decadentes y absolutamente desprestigiadas ante la ciudadanía como lo son el Congreso, especialmente el Senado, y el Poder Judicial".

De esta manera, llamaron "al sindicalismo y a las organizaciones sociales a rechazar este nuevo intento por lavarle la cara a la Constitución del 80 y seguir manteniendo un sistema económico que solo nos ha traído pobreza y desigualdad".

El presidente del Colegio de Profesores en la RM, Mario Aguilar, acusó que “proponen una redacción tan tutelada, que de democrático no tiene absolutamente nada, con 24 designados por la clase política, al más puro estilo de los senadores designados que no llegaron a ser 24, pero esto va más allá de lo que Jaime Guzmán diseñada para la Constitución del 80”.

Además, enfatizó que "existe otro órgano, de 14 personas también designados por el Congreso y los partidos políticos, el llamado 'Comité de Admisibilidad', que tendrá el derecho de vetar las normas que no sean de su gusto, o de los partidos o de los poderes económicos".

De esta manera, acusó que "los 50 electos tendrán mínima soberanía, tendrán 14 tuteladores que podrán decir, esta norma me la saca, esta la deja o modifica. Este grotesco acuerdo tiene muy poco de democrático. No es por lo que hemos luchado, no es por lo que millones salimos a las calles por una democracia real, por nuestros derechos sociales”.

Mientras que Patricia Lillo, de la Coordinadora No+AFP lamentó que “las mujeres estamos desprotegidas frente a este acuerdo, estamos fuera de este sistema, por eso llamo al mundo feminista y a toda la sociedad a rechazar, no puede ser que nuevamente se está haciendo una cocina a espaldas del pueblo de Chile”.

Por último, para Luis Bravo representante de la Fenats H. Barros Luco, “quieren instaurar una nueva Constitución a imagen y semejanza de la peor Dictadura de Chile, hoy aún tenemos leyes de amarre de la Constitución de Pinochet”

La misiva también fue respaldada por la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sector Financiero; la Fenats del Barros Luco; los subcontratados del Cobre; la Coordinadora Nacional de Trabajadores, Sintec; el Sindicato de Trabajadores Líder Vitacura; entre otras entidades.

