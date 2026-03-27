Colegio de Profesores por homicidio de inspectora en instituto de Calama: "Es un hecho dramático, terrible, horroroso"

La directiva nacional del Colegio de Profesores manifestó que la fatal agresión sufrida por una trabajadora de la educación en Calama representa el cumplimiento de una advertencia que el gremio venía realizando.

El líder del gremio, Mario Aguilar, reaccionó con dureza ante el deceso de una inspectora del instituto Obispo Silva Lezaeta, quien perdió la vida tras ser atacada por un estudiante dentro del establecimiento.

Para el dirigente, este episodio marca un punto de quiebre en la crisis de convivencia que atraviesan las aulas chilenas. “Queremos como colegio de profesoras y profesores expresar nuestro profundo dolor, nuestra consternación por el terrible hecho ocurrido en el liceo Lezaeta de la comuna de Calama. Esto es un hecho dramático, terrible, horroroso. Nunca debió llegarse a esta situación extrema como es que un profesional de la educación muera ejerciendo sus funciones de educadora”, manifestó.

El representante gremial enfatizó que lo sucedido, aunque doloroso, no fue un evento imprevisto para los docentes. Según su relato, es “inaceptable y muy triste lo ocurrido, pero, lamentablemente, nosotros lo veníamos alertando desde hace mucho tiempo”. Aguilar recordó que en diversas instancias previas habían anticipado que el aumento de la agresividad en los recintos educacionales podría derivar en consecuencias fatales.

“Dijimos, más de una vez, va a llegar un momento en que ocurra un hecho dramático, terrible. Podemos llegar a tener muertes en los colegios, en algún colegio, porque la violencia está escalando. Y esta es una interpelación que hacemos ante esta dramática situación”, sostuvo el presidente del magisterio. En esa línea, calificó la violencia escolar como el conflicto de mayor gravedad que enfrenta actualmente el sistema educativo en el país, demandando una intervención inmediata por parte del Estado.

La crítica de Aguilar también apuntó a la gestión de las políticas públicas. “Nosotros hemos dicho que la violencia y el problema de convivencia escolar es probablemente el más grave; así lo dijimos desde hace tiempo, el más grave hecho que está ocurriendo en el sistema escolar chileno. Y lo que requiere más urgente atención”, recalcó, al tiempo que emplazó a las autoridades vigentes a que “hagan su trabajo”. En este contexto, acusó que durante la administración anterior se prometieron iniciativas de salud mental que finalmente no se concretaron: “Se anunció en el gobierno pasado programas de salud mental que quedaron solo en anuncios”, fustigó.

Finalmente, el líder gremial hizo un llamado a recuperar la seguridad en las escuelas para garantizar la tranquilidad de las comunidades educativas. “No podemos seguir así, no podemos seguir normalizando la violencia, no podemos seguir convirtiendo los colegios en espacios que ya no son seguros. Las familias chilenas tienen que enviar a sus hijos e hijas a los colegios y tener la certeza de que van a estar seguros y protegidos”, concluyó.

PURANOTICIA