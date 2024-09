Colegio de Profesores pide que se apruebe proyecto de Convivencia tras riñas en Quilpué y Puente Alto

Dos riñas entre apoderados se han registrado en las últimas horas en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

Para el Colegio de Profesoras y Profesores esta violencia demuestra la urgencia para que el Congreso apruebe el proyecto de ley de Convivencia.

Frente a ambos hechos de violencia escolar, el presidente nacional del magisterio, Mario Aguilar, explicó que en el último tiempo ha habido un incremento de las agresiones de apoderadas y apoderados contra docentes y trabajadores de la educación.

“Las escenas que hemos visto de una violenta riña entre apoderados en un liceo de la comuna de Quilpué son el reflejo de lo que nosotros hemos venido denunciando hace tiempo. Como la espiral de violencia en los colegios está aumentando de manera alarmante”, manifestó.

“Ya hemos reportado situaciones extremadamente graves y hemos dicho, desde hace tiempo, que apoderados y apoderadas, no todos, es creciente el número de agresiones de apoderados a docentes y ahora estamos viendo estos hechos que son incalificables”, agregó.

“Lo que no puede ocurrir aquí y lo que ha ocurrido en situaciones anteriores es que estos casos quedan prácticamente impunes, porque, aunque se sigan procesos judiciales, generalmente no se llega a sanciones, fiscalía no persevera, los jueces tampoco establecen condenas que sean efectivas y, por lo tanto, se va generando una situación de impunidad frente a hechos gravísimos y esa impunidad va a dar un pésimo ejemplo y va entregando una muy mala señal”, complementó el líder de los profesores.

“Por eso es urgente que se apruebe el proyecto de convivencia que está en el Congreso, ya que tiene mejoras normativas y herramientas, hoy este tipo de situaciones quedan casi en la impunidad, sin sanciones, lo que es una mala señal”, dijo Aguilar.

PURANOTICIA