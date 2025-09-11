Colegio de Profesores manifiesta preocupación por escasa presencia de temas educativos en el debate presidencial

El Colegio de Profesoras y Profesores manifestó su "preocupación" por el poco espacio que tuvo la educación en el reciente debate presidencial televisado, transmitido por Chilevisión. Según el gremio, temas cruciales para el futuro del país fueron prácticamente ignorados por los candidatos.

El presidente de la asociación, Mario Aguilar, calificó la situación como un "error" que debe corregirse, lamentando que la educación, a menudo citada como la vía para el desarrollo del país, haya tenido una "escasísima presencia" en las intervenciones.

Aguilar especificó la ausencia de discusiones sobre problemas en la educación pública, la violencia escolar, el financiamiento, y la situación laboral de las educadoras diferenciales y de párvulos.

Ante este escenario, el gremio anunció que entregará a cada candidatura un documento con sus principales demandas, solicitando respuestas para luego difundirlas entre los docentes y las comunidades escolares. Este esfuerzo busca que la gente "pueda votar informada respecto a qué están proponiendo en materia educacional".

PURANOTICIA