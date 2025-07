Colegio de Profesores denuncia "descuentos arbitrarios" a docentes por paro del 4 y 5 de junio

El Colegio de Profesores denunció que en las liquidaciones de sueldo de algunos docentes se les aplicó descuentos por manifestarse el pasado 4 y 5 de junio.

El presidente del gremio docente, Mario Aguilar, detalló que los descuentos han sido aplicados por algunos municipios y Servicios Locales de Educación Pública.

“Esto nos parece una situación arbitraria e injusta porque se vulneran derechos que son esenciales, como es la libertad sindical, a huelga y a paralizar cuando se están levantando demandas legítimas; que han sido reconocidos, por la propia Contraloría General de la República, por tribunales y que están establecido en convenios internacionales de los que Chile es firmante, por lo tanto, son obligatorios”, manifestó.

Asimismo, afirmó que “esta decisión es arbitraria porque a lo menos tendría que haber un procedimiento administrativo básico, para poder proceder con el descuento, pero además están vigentes los Dictámenes de la propia Contraloría que señala ‘habiendo planes de recuperación, aprobados no procede el descuento’”.

Aguilar insistió en que “la propia Contralora reconoció que esto no se puede aplicar retroactivamente, no se puede aplicar respecto a huelgas o paralizaciones que hubieran ocurrido antes de los oficios que el organismo emitió. Iremos a tribunales, ya ingresamos un requerimiento en Contraloría”

Por último, el presidente nacional del Colegio de Profesores reiteró que han “dicho con toda claridad que, si hubo descuento, no procede la recuperación mientras no se comprometa el reintegro de los fondos descontados, porque si no sería un triple castigo y eso es totalmente inaceptable”.

