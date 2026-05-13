Colegio de Profesores cuestiona “Escuelas Protegidas” tras riña en liceo de Talcahuano: "Demuestra que el plan del gobierno queda corto"

El Colegio de Profesores criticó el plan del Gobierno en materia de violencia escolar, denominado "Escuelas Protegidas", tras la riña ocurrida en Liceo de Talcahuano.

El presidente del gremio, Mario Aguilar, sostuvo que "en el caso del colegio de Talcahuano, queda claro que, si estuviese aprobada la ley que se está tramitando actualmente en el Congreso, que establece pórticos, revisiones de mochila y otra serie de medidas que tienen que ver con el control, la situación se hubiese vivido igual".

"Fue claramente un tema de convivencia, del alto estrés que tienen las comunidades educativas y no hay un abordaje adecuado a la educación emocional", añadió.

En ese sentido, Aguilar afirmó que lo ocurrido demuestra que el plan del Gobierno, "el famoso concepto que han acuñado, es más bien comunicacional, escuelas protegidas, se queda corto, porque no aborda la profundidad del asunto, la integralidad de factores que significan la mala convivencia y la violencia que se aprecian en las escuelas".

El líder gremial insistió en que continuarán "levantando la voz, aunque clamemos en el desierto, estos planes no van a resolver el tema de fondo, estos planes no van a significar efectivamente tratar el origen de lo que está causando la violencia y la mala convivencia en los colegios".

"Si no se aborda la salud mental, el tema del análisis del currículum, la educación emocional, si no se hace un trabajo social con las familias, sencillamente esto va a quedar nada más que en una cuestión comunicacional y la violencia seguirá campeando en los colegios y escuelas de Chile", subrayó.

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