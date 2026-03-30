Colegio de Profesores convoca a manifestaciones en todo Chile por muerte de inspectora en Calama: "Esto tiene que parar"

El Colegio de Profesores se encuentra en estado de alerta tras el violento episodio que terminó con la vida de una trabajadora en el norte del país.

El directorio nacional del magisterio oficializó un llamado a realizar manifestaciones simbólicas en todo el territorio nacional durante las jornadas del lunes 30 y martes 31 de marzo, en respuesta al homicidio de la inspectora María Victoria Reyes.

La tragedia tuvo lugar el pasado viernes en las dependencias del Instituto Obispo Silva Lezaeta, ubicado en Calama. En dicho establecimiento, un estudiante de 18 años protagonizó una agresión con arma blanca dirigida a diversos integrantes de la comunidad educativa, incluyendo alumnos y personal. En medio del ataque, la funcionaria de 59 años fue agredida, resultando en su fallecimiento al interior del mismo recinto escolar.

La iniciativa, que originalmente surgió desde las dirigencias comunales de Calama, San Pedro de Atacama y Tocopilla, fue adoptada por la cúpula nacional del gremio para darle un carácter país. Las actividades propuestas contemplan el uso de vestimentas negras, la instalación de globos del mismo tono en los accesos y la realización de un minuto de silencio al comenzar las clases. Asimismo, se instó a los docentes a manifestarse pacíficamente en los frontis de los colegios durante la mañana, dejando a criterio de cada unidad educativa la organización de otras acciones para sumar iniciativas.

Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores, enfatizó la urgencia de frenar la escalada de agresiones en las aulas. Al respecto, el dirigente manifestó que “como trabajadores de la educación tenemos que levantar la voz, que no sea en vano esta terrible muerte de una compañera en su lugar de trabajo. Esto tiene que parar. No más violencia en las escuelas. Queremos seguridad en nuestros lugares de trabajo y seguridad para nuestras niñas y niños”.

Este movimiento busca no solo honrar la memoria de la inspectora asesinada, sino también denunciar el incremento de la violencia escolar que, según advierten desde el sector, afecta a diversos establecimientos de Chile. El objetivo final es visibilizar una problemática creciente para garantizar entornos seguros tanto para los profesionales de la educación como para el alumnado.

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