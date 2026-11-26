El exdiputado Francisco Pulgar, quien fue formalizado por los delitos de abuso sexual y violación en contra de una menor de 14 años, deberá volver a prisión preventiva tras incumplir la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Tras la audiencia de revisión de medidas cautelares, el fiscal José Luis González señaló que Carabineros "informó de cinco incumplimientos que ocurrieron en el mes de octubre, razón por la que la Fiscalía, así como también la parte querellante, solicitamos al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca una audiencia con el objeto de revisar la medida cautelar".

"El tribunal estimó, por decisión de mayoría, que, siendo los funcionarios de Carabineros ministros de fe y a pesar de que la defensa negara que el imputado incumplió, es un antecedente suficiente y además configura un incumplimiento reiterado del arresto domiciliario total", indicó.

Luego que Carabineros informara sobre los cinco incumplimientos a la medida cautelar durante octubre por parte del exparlamentario. El tribunal decidió sustituir el arresto domiciliario total por prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca.

El juicio en su contra se realizará el 5 de abril. Hasta el momento, la Fiscalía había solicitado una "pena principal de 12 años de presidio mayor en su grado medio, más las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal, esto es la de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure de la condena".

Además, siendo la víctima una persona de 14 años de edad, pide que se apliquen las penas accesorias del artículo 372 del Código Penal, esto es, la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, y a la inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, en su grado máximo, por el término de siete años y un día.

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