Colegio de Profesores acusa que el Presidente Kast está "desconectado de la realidad" tras críticas al gremio por violencia escolar

Luego de que el Presidente José Antonio Kast criticara el rol del Colegio de Profesores, al asegurar que ha tenido “una reacción tardía” frente a la violencia escolar, el timonel del gremio salió a responder al jefe de Estado, a quien acusó de estar desconectado de la realidad del país.

“El mandatario muestra un profundo desconocimiento de lo que ha sido la evolución de este dramático tema de la violencia escolar”, aseguró Mario Aguilar.

Luego, se dirigió a Kast: “Señor presidente, nosotros hace varios años hemos alertado sobre esto y fuimos los primeros en denunciar las situaciones de violencia que ocurrían en el país. Usted dice ‘reacción tardía’, pero fuimos los primeros y hemos sido persistentes en poner el tema en la agenda permanentemente con los distintos gobiernos. Lo hicimos con Bachelet, Piñera, Boric y lo hacemos ahora”.

El líder gremial le recordó que “hemos denunciado que las medidas frente a este grave problema no han ido al fondo de las causas y es lo mismo que está ocurriendo ahora”.

“Lamentablemente, creo que usted señor muestra cierta desconexión de la realidad, tal como lo ejemplificó con las crisis en su familia, cuando uno de los hermanos no podía ir a estudiar al extranjero o el otro no podía tener las vacaciones que soñaba y lo puso como ejemplo de lo que podía ocurrir en las familias chilenas, lo que es una demostración muy evidente de su desconexión de la realidad y lo hace ahora también”, agregó.

El presidente del Colegio de Profesores agregó que “le pido, con todo respeto, que estudie nuestra trayectoria respecto a este tema, que vea que al Presidente Boric le hicimos una paralización el 2024, justamente exigiendo una ley de Convivencia Escolar, la que finalmente conseguimos y ahora se ha demorado su publicación”.

“Usted mismo ha demorado su publicación en el Diario Oficial y es una ley que hoy la propia ministra de Educación cita como una de las respuestas frente a lo que se está viviendo. Esa ley la conseguimos nosotros, movilizándonos y poniendo el tema en el debate central”, agregó.

“Le pido que en vez de desviar la atención culpando a quienes hemos sido los principales impulsores que este tema se ponga en el debate, que hemos sido los principales interesados en que tenga soluciones de fondo, no nos culpe de responsabilidades que usted ahora tiene porque está a cargo del Gobierno y del estado de Chile” añadió.

Mario Aguilar instó a las autoridades que “vayamos al fondo, nosotros estamos dispuestos a colaborar para que se aborden los temas de fondo, como es la salud mental, que a nuestro entender es el principal problema que origina todas estas situaciones que se están viviendo”.

Para el líder gremial es importante que “los colegios vuelvan a ser espacios seguros como hemos venido demandando desde hace años; para que las familias chilenas puedan enviar a sus hijos con toda seguridad, sabiendo que van a estar bien resguardados; para que las y los trabajadores sepan que van a estar protegidos y sin riesgo a nuestra seguridad por ejercer nuestro trabajo profesional”.

Por último, aseguró que “estamos disponibles para un debate serio, para colaborar en medidas que vayan al fondo del asunto. No estamos disponibles para debates sobre lo secundario o para desviar la atención de lo central”.

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