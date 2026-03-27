Codina confirma dos marchas autorizadas en Santiago, pero advierte que serán "disueltas" si se acercan a plaza Baquedano

El Delegado Presidencial Metropolitano, Germán Codina, entregó un balance de las recientes movilizaciones y detalló el protocolo que se aplicará para las próximas convocatorias en Santiago.

La autoridad fue enfático en señalar que, si bien se han otorgado permisos para manifestarse, no se permitirá el acceso al sector del monumento a Baquedano.

Respecto a la protesta estudiantil ocurrida este jueves, la calificó como "relativamente normal", pese a que el despliegue policial terminó con un saldo de 14 personas detenidas.

En una entrevista concedida a radio Universo, Codina profundizó en este análisis indicando que “en particular el día de ayer, la situación se desenvolvió de una manera relativamente normal, no obstante que hubo algunas situaciones puntuales”.

Sobre el calendario de movilizaciones futuras, informó que existen dos hitos autorizados. El primero de ellos se desarrollará este viernes en el eje de la Alameda. En tanto, para el domingo 29, se visó un acto conmemorativo en honor a los profesionales comunistas asesinados en 1985, José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, el cual tendrá lugar en la intersección de Los Leones con El Vergel, en Providencia.

Codina explicó que la postura de la actual administración es facilitar el ejercicio de la libertad de expresión, siempre que exista un compromiso de los organizadores. “Nuestra primera señal durante estos primeros días de gobierno es acoger todas estas solicitudes, brindar un espacio democrático, entendiendo que esperamos sea la responsabilidad la que prime en este tipo de movilizaciones", manifestó la autoridad regional.

En esa misma línea, el delegado destacó que esta apertura busca validar los canales de participación ciudadana frente al nuevo escenario político. "Esto es brindar obviamente una oportunidad para que estos grupos entiendan que más allá de que exista un cambio de signo de gobierno, también entendemos lo importante de respetar espacios democráticos de participación ciudadana”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que el cumplimiento de los recorridos pactados es una condición intransigente. Al no haber actos autorizados que finalicen en el epicentro de las protestas capitalinas, cualquier intento de desplazamiento hacia allá será interrumpido. “Si alguien quiere manifestarse en la plaza Baquedano y tiene la autorización, puede hacerlo. En este momento no existe ninguna de las actividades aprobadas que tenga como punto de término la plaza Baquedano. Por lo tanto, si se acercan, van a ser disueltos", sentenció Codina.

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