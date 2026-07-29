"Codelco no se vende": PS rechaza privatización y acusa al Gobierno de una venta encubierta

El Partido Socialista (PS) rechazó categóricamente la propuesta del presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, de privatizar Codelco, y acusó al Gobierno de avanzar en una "privatización encubierta" mediante la venta de activos estratégicos de la principal empresa estatal.

A través de una declaración pública, la Comisión Política del PS manifestó su oposición a la iniciativa y cuestionó las medidas que, a su juicio, se estarían impulsando respecto de la cuprífera.

“La Comisión Política del Partido Socialista rechaza categóricamente el llamado del Partido Republicano a privatizar Codelco y denuncia el intento del gobierno de avanzar, mediante la venta de activos estratégicos, en una privatización encubierta de la principal empresa del Estado”, expresó el partido.

La colectividad también destacó el carácter histórico de la nacionalización del cobre, aprobada en 1971, y defendió su relevancia para el desarrollo del país.

“La nacionalización del cobre, impulsada por el presidente Salvador Allende y aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional en 1971, constituye una de las mayores conquistas de nuestra historia. Recuperó para Chile el control de su principal riqueza y permitió que sus beneficios se destinaran al desarrollo del país y al bienestar de millones de chilenas y chilenos”.

Asimismo, el PS sostuvo que una eventual venta de la empresa o de parte de sus activos tendría consecuencias para la soberanía económica del país y criticó la postura del Ejecutivo.

“Pretender vender Codelco, o desprenderse de parte de sus activos, significa debilitar la soberanía económica nacional y entregar un patrimonio estratégico a intereses privados. Rechazamos el doble discurso del gobierno, que afirma no querer privatizar la empresa mientras impulsa medidas que, en los hechos, apuntan en esa dirección, eludiendo el necesario debate democrático”, agregó.

Finalmente, la colectividad reafirmó su compromiso con el carácter estatal de la minera e hizo un llamado a distintos sectores a oponerse a cualquier intento de privatización.

“El Partido Socialista defenderá con toda su fuerza el carácter estatal de Codelco y el legado histórico de la nacionalización del cobre. Convocamos a las fuerzas democráticas, al movimiento sindical y a la ciudadanía a impedir cualquier intento de privatización, abierta o encubierta. El cobre es de Chile. Codelco no se vende”, concluyó la declaración del PS.

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