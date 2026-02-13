Codelco despide a su vicepresidente de Operaciones y a dos ejecutivos por irregularidades tras accidente en El Teniente

Codelco anunció el despido de su vicepresidente de Operaciones, Mauricio Barraza, y de otros dos altos ejecutivos de El Teniente tras detectarse "inconsistencias, ocultamientos y desviaciones" en los antecedentes técnicos reportados por el accidente del 31 de julio de 2025 en que murieron seis trabajadores.

En un comunicado, Codelco señaló que a través de una auditoría interna se detectaron "inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido en la División El Teniente el 24 de julio de 2023, así como también desviaciones ocurridas en el mismo período atribuibles a ejecutivos actuales y exejecutivos de la Corporación".

El 24 de julio de 2023 se registró un evento sísmico en el subnivel de ventilación del proyecto Andes Norte de El Teniente, que resultó en un estallido de roca. Este evento provocó la evacuación de más de mil trabajadores, de los cuales 12 sufrieron heridas leves. La situación fue descrita por testigos como un "gran terremoto".

Ante estas irregularidades reveladas este viernes, "el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, ha resuelto la salida de Mauricio Barraza Gallardo, vicepresidente de Operaciones; Claudio Sougarret Larroquete, exgerente de Operaciones de División El Teniente, actual gerente general, y de Rodrigo Andrades Contreras, exgerente de Minas y actual gerente de Proyectos de la misma división", añadió una nota de la estatal.

Asimismo, se han definido las siguientes subrogancias:

Lindor Quiroga Bugueño, actual gerente general de División Andina, asumirá como vicepresidente de Operaciones interino.

Gustavo Reyes Bórquez, gerente de Ingeniería y Construcción de la Vicepresidencia de Proyectos, asumirá como gerente general interino de División El Teniente.

Claudio Canut de Bon, gerente de Operaciones de División Andina, asumirá como su gerente general subrogante.

Marcelo de Luca Ramirez, director de Cartera de Proyectos Mina-Planta, asumirá como gerente de Proyectos interino de la División El Teniente.

"Como corresponde, se ha procedido a informar de estos cambios organizacionales a la Comisión para el Mercado Financiero y se tomará contacto con las autoridades competentes para poner en su conocimiento todos los antecedentes", añadió.

"Codelco reafirma su compromiso irrestricto con la seguridad de las personas, el cumplimiento regulatorio y el fortalecimiento permanente de sus controles internos", concluyó.

