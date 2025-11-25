CNTV da pie atrás y permite emisión de campaña contra la violencia de género del Gobierno

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) dio un giro en su postura y aprobó la emisión de la campaña del Gobierno “Una ley en nombre de todas”, enmarcada en el Día contra la Violencia de Género.

La decisión se produce tras la solicitud de reconsideración presentada por el Ejecutivo, luego de que la semana pasada el organismo rechazara la iniciativa por considerarla inapropiada en el contexto electoral.

En primera instancia, la campaña estaba programada para transmitirse entre el 20 y el 25 de noviembre. Sin embargo, el rechazo obligó al Gobierno a insistir en su difusión. Finalmente, nueve de los once consejeros respaldaron la reconsideración, lo que permitirá que el registro audiovisual comience a emitirse desde este martes en todos los canales de televisión abierta.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, celebró la resolución a través de su cuenta en X. “El CNTV revirtió la decisión de no permitir la difusión de nuestra campaña ‘Una Ley en Nombre de Todas’, que busca dar a conocer la ley integral”, escribió. Y agregó: “Era una decisión errada negar una campaña de bien común”.

Por su parte, el presidente del CNTV, Mauricio Muñoz, explicó que “la medida se enmarca en las atribuciones constitucionales y legales del organismo, que le otorgan la facultad exclusiva de evaluar las campañas de interés público enviadas por el Gobierno”.

Añadió que “el Consejo se suma a la conmemoración de una fecha significativa para las mujeres del país, reafirmando su compromiso de velar por la erradicación de toda forma de violencia de género en las pantallas de la televisión chilena”.

