CMN deja en suspenso retorno de estatua de Baquedano a su plaza

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) puso suspenso al regreso de la estatua del general Manuel Baquedano a la plaza que lleva su nombre, ya que solicitó más antecedentes a Providencia antes de aprobar su traslado.

El concejo municipal de Providencia aprobó de forma unánime el regreso de la figura, que fue retirada en marzo de 2021, e incluso, destinó un presupuesto de $59 millones para llevar a cabo el traslado desde el Museo Histórico y Militar.

Sin embargo, la aprobación final debe venir del CMN, que ayer miércoles iba a reunirse para tomar la decisión. Pero según informó El Mercurio, esta quedó en suspenso, ya que el consejo solicitó más antecedentes.

El organismo entregó un oficio donde solicitó al municipio nuevos antecedentes respecto de la instalación de la figura. Estos tienen relación con “la seguridad, la protección de las personas, la conservación del monumento y la estabilidad de la figura escultórica”.

Igualmente, se solicitó información respecto de la capacidad de los anclajes propuestos y al material al que serán anclados.

Desde Providencia, el alcalde Jaime Bellolio (UDI) señaló que este tipo de peticiones “están contempladas en nuestra licitación, porque nos importa que el monumento sea seguro y que el trabajo esté bien hecho”.

“Llevamos largo tiempo trabajando en este asunto y estamos preparados para hacerlo bien… Nuestra disposición es a hacer un buen trabajo y cumplir con el mejor estándar”, añadió.

PURANOTICIA