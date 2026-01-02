CMF alertó por cinco aplicaciones que ofrecen créditos usureros: presentó denuncia penal ante el Ministerio Público

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alertó a usuarios y público en general sobre cinco aplicaciones no reguladas por el organismo que ofrecen créditos usureros.

Por lo mismo, la CMF presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables de dichas aplicaciones.

Estas aplicaciones, que pueden ser descargadas en Google Play y a través de portales web, son las siguientes:

Yapi Cash

Préstamo Seguro.

Tirofacil Préstamo.

Senci Plata Préstamo Urgente.

Capital Hoy Préstamo Rápido.

ESTAFAS

Además, la CMF alertó a usuarios y al público en general sobre una serie de entidades que ofrecen créditos a través de sitios web y que después no los otorgan, lo que constituye una estafa.

Según los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación, se trata de entidades que aparentando ser supervisadas por la CMF, pero sin encontrarse inscritas ni autorizadas, solicitan pagos anticipados a las personas que piden un crédito y que posteriormente no reciben los préstamos acordados.

Por dicho motivo, la Comisión para el Mercado Financiero presentó denuncias ante el Ministerio Público, en contra de quienes resulten responsables, por el presunto delito de estafa, en contra de las siguientes entidades:

https://www.proelfinanzas.com/, (Proel Finanzas, imitadora de Administradora PROEL S.A.).

https://www.coopavanza.cl/, (CREDIPOL, imitadora de DUPOL Corredores de Bolsa S.A.).

https://crejsto.com/, (CrediJusto).

Finalmente, la CMF recordó que, en su sitio web de Alerta de Fraudes, las personas pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por la comisión, revisar las alertas realizadas por la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas y otros consejos importantes para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros.

PURANOTICIA