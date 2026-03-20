Clínicas valoran la alerta sanitaria oncológica y enfatizan que "la colaboración público-privada ha demostrado ser vital"

Clínicas de Chile destacó la alerta sanitaria oncológica que fue decretada por el Gobierno, la cual permitirá atender listas de espera de pacientes con cáncer, que hasta la fecha son más de 27 mil.

A través de un comunicado, la asociación gremial indicó que "valoramos el anuncio realizado hoy por el presidente José Antonio Kast y la ministra de Salud, May Chomali, respecto del Decreto de Alerta Sanitaria Oncológica no GES y GES retrasadas".

"Todas las iniciativas orientadas a fortalecer el acceso oportuno y la continuidad de la atención de los pacientes son muy relevantes, particularmente cuando abordan patologías de alta complejidad como el cáncer", añadieron.

En esta línea, señalaron que "la colaboración público-privada ha demostrado ser vital para avanzar en las necesidades y problemáticas que enfrentamos como país. Como sector prestador privado, contamos con la capacidad de atención y resolución".

"Por ello, reiteramos nuestra permanente disposición a participar activamente en la búsqueda de soluciones concretas para responder a la ciudadanía y resolver las abultadas listas de espera de manera pronta y efectiva", complementaron.

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