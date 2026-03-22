Clima en zona central: Lluvias para la tarde noche de este domingo e intenso frio para el lunes

El paso de un sistema frontal marcará el inicio de la semana en la Región Metropolitana y en el centro del país, con precipitaciones durante este domingo y un importante descenso de las temperaturas para la jornada siguiente.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, durante la tarde se registrarían chubascos aislados en Santiago, con mayor intensidad en sectores del sur de la región, donde se podrían acumular hasta cinco milímetros de agua.

El meteorólogo Andrés Moncada explicó, a Emol, que el fenómeno ya se ha dejado sentir en otras zonas del país. "Hay un sistema frontal que, en este momento, está cruzando sobre la región de O'Higgins especialmente. También está afectando a la región de Valparaíso", señaló, agregando que las lluvias más intensas se han concentrado en el Maule y más al sur.

En el caso de la capital, precisó que las precipitaciones serán menores. "Se espera que durante esta tarde (…) pudiesen caer algunos chubascos aislados en el centro de Santiago, probablemente las lluvias sean inferior al milímetro en el centro", indicó.

Tras el paso del sistema frontal, el panorama cambiará de forma significativa. Según detalló el especialista, el lunes se registrará el amanecer más frío en lo que va del año. "Se está esperando que las mínimas oscilen entre los 6 y los 8ºC en la capital", afirmó.

Sin embargo, el frío matinal dará paso a tardes más cálidas, con cielos despejados que permitirán un rápido aumento de las temperaturas. Durante el lunes, los termómetros podrían alcanzar los 25ºC.

La tendencia continuará durante la semana, con un alza progresiva de las máximas. "El día martes podríamos rondar los 26ºC, el día miércoles los 27 ºC, el jueves los 28ºC", explicó Moncada, proyectando incluso cerca de 30ºC hacia el fin de semana.

Además, adelantó que no se esperan nuevas precipitaciones en la zona central en los próximos días, lo que consolidaría un escenario de estabilidad tras el paso del sistema frontal.

De esta forma, la capital enfrentará días de contrastes climáticos, con lluvias débiles, frío matinal y un rápido retorno a temperaturas más propias de fines del verano.

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