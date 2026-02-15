Clausuran local de comida en Quinta Normal que operaba como centro de eventos

Un operativo conjunto entre Carabineros de Chile e inspectores municipales permitió la clausura de un local comercial en la comuna de Quinta Normal, el cual, pese a contar con patente de expendio de comida, operaba como centro de eventos sin autorización.

La fiscalización se desarrolló durante la madrugada, luego de múltiples denuncias por ruidos molestos, lo que motivó la concurrencia de personal de la 22ª Comisaría de Quinta Normal hasta el recinto ubicado en avenida Mapocho.

En el lugar, los funcionarios constataron que se desarrollaba una fiesta masiva no autorizada, donde además se vendía alcohol sin contar con la patente correspondiente ni con permisos para la realización de este tipo de actividades.

Al interior del establecimiento había más de 400 personas extranjeras, quienes fueron desalojadas sin mayores inconvenientes. En tanto, el administrador del local fue detenido y, por instrucción de la Fiscalía, quedó a la espera de citación por parte del Ministerio Público.

Durante el procedimiento también se incautaron diversas especies, entre ellas más de 562 botellas de cerveza, 72 licores y 296 bebidas gaseosas, isotónicas y energizantes, las cuales fueron retiradas por inspectores municipales y remitidas como evidencia.

PURANOTICIA