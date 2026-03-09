EE.UU. confirma delegación que asistirá al cambio de mando: apuntan a "resetear" la relación con Chile

El gobierno de Estados Unidos confirmó este lunes quiénes integrarán la delegación que viajará a Chile para asistir al cambio de mando presidencial de este miércoles11 de marzo, jornada en que el Presidente electo, José Antonio Kast, asumirá el cargo.

Según informó el Departamento de Estado en un comunicado, la comitiva será encabezada por el subsecretario Christopher Landau, quien participará en las actividades oficiales entre el 10 y el 12 de marzo.

La autoridad estadounidense sostendrá reuniones con el Mandatario electo y otras autoridades chilenas, con el objetivo de fortalecer los vínculos bilaterales. En ese contexto, desde Washington señalaron que la visita apunta a “resetear la relación entre Estados Unidos y Chile”.

“Durante su visita, el subsecretario se reunirá con el presidente electo Kast y altos funcionarios chilenos para resetear la relación entre Estados Unidos y Chile y sentar las bases para avanzar en prioridades compartidas, como la modernización de nuestra alianza en materia de seguridad, la protección de las cadenas de suministro y la expansión de los lazos comerciales para atraer inversión estadounidense”, afirman en el comunicado.

La delegación estadounidense también estará integrada por otras autoridades y asesores del gobierno norteamericano, entre ellos la subjefa de gabinete de la Oficina del Subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, Victoria Miller; el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd; el alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak; el subsecretario de Guerra interino para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas, Joseph Humire; y la asesora principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo.

ALERTA POR POSIBLES MANIFESTACIONES

En otro ámbito, también se informó que la embajada de Estados Unidos en Chile emitió una alerta a sus ciudadanos ante una manifestación convocada frente a su sede en Santiago para las 18:00 horas de este martes 10 de marzo. En el aviso advirtió que “incluso las manifestaciones que están destinadas a ser pacíficas pueden volverse confrontacionales y escalar rápidamente”.

(Imagen: Eduardo Verdugo/Associated Press)

PURANOTICIA