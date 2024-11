Claudio Orrego: "Fui el único Gobernador a reelección que tuvo que juntar firmas"

El actual jefe regional metropolitano, Claudio Orrego Larraín, abordó las críticas que realizó el otro aspirante al cargo, Francisco “Pancho” Orrego Gutiérrez, respecto a su cercanía con el Partido Comunista.

“Fui el único Gobernador que fue a la reelección y que tuvo que juntar firmas, no me inscribí por un partido. No quería estar atrapado en la negociación de los partidos”, dijo Orrego Larraín entrevistado en T13 radio.

“De cara a la segunda vuelta hemos empezado a sumar apoyos más allá de los partidos, como todo candidato, uno agradece los apoyos y si el Partido Comunista me quiere apoyar yo lo agradezco”, agregó.

En ese sentido, comentó que “no es la primaria o la antesala de una elección presidencial, esta es una región que tiene grandes dolores, sobre todo en el tema de la desigualdad de comunas rurales y populares. Hay una crisis de seguridad importante, crisis ambiental, y que, además, está fragmentada”.

“Lo que la gente está pidiendo a gritos es atender plazas tomadas por los narcos, veredas en mal estado, comunas que están oscuras, camiones aljibes en las comunas rurales, locomoción, salud”, enumeró.

Y en ese contexto, afirmó que lo que se necesita es “un gobernador que se sienta en la mesa y que pueda trabajar con los 52 alcaldes, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, y que produzca resultados”.

Consultado por las medidas que pondría a disposición como gobernador de la RM, Orrego Larraín declaró que “una de las cosas que ha cansado a la gente con la política es cuando en tiempos de campaña se promete el oro y el moro, pero después con las atribuciones y recursos que tienes, tienes que producir cambios”.

“Para mí, que vengo del mundo municipal, nunca he sido parlamentario, es súper importante la experiencia que aporto de saber cómo funciona la burocracia, los municipios, el diálogo con las juntas de vecinos y eso traducirlo en obras concretas que la gente va a ver”. Subrayó.

En cuanto a las declaraciones de “Pancho” Orrego Gutiérrez, militante de Renovación Nacional y candidato de la oposición, destacó que se trata de alguien “que ha denostado mucho a otras personas (…) he visto muchas frases de él con epítetos de otras personas que piensan distinto”.

Por el contrario, dijo que en su caso no cree haber ocupado “nunca la palabra facho, me siento orgulloso de tener muchos amigos de derecha, vengo de una familia muy de derecha, y nunca hemos perdido el respeto”, subrayó.

PURANOTICIA