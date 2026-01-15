Claudio Crespo pidió disculpas por polémico “meme” de Gustavo Gatica que compartió: "Yo no festino con su sufrimiento"

La publicación en redes sociales de Claudio Crespo -exteniente coronel de Carabineros absuelto en el caso de Gustavo Gatica- desató críticas al mostrar al actual diputado electo sobre una lápida con la palabra “octubrismo”.

Asimismo, en el costado de la imagen se aprecia el rostro del exuniformado posando frente a la tumba. También se encuentra otra frase en alusión al 18-O: "Q.E.P.D. octubrismo".

Ante la reacción pública, el exuniformado reconoció en una declaración de seis párrafos que la imagen “ha sido calificada entendiblemente como insensible” y explicó que buscaba reflejar “el ocaso de una forma de ver la sociedad en que se amparan las formas violentas para la consecución de fines sociales, por muy nobles que sean, y que obvian o minimizan cualquier tipo de responsabilidad individual de quienes participaron en ellas, las justificaron o las celebraron”.

“Las lesiones del señor Gatica fueron un accidente trágico y lamentable que ningún funcionario, incluyéndome, tuvo la intención de causar o el conocimiento de que podían ocurrir. Por lo tanto, yo no festino con su sufrimiento ni el de sus seres cercanos que se han visto afectados por la situación”, agrega la declaración.

Continuó señalando que "el veredicto que me absolvió, si bien determinó por voto de mayoría que el disparo que lo hirió vino de mi escopeta -lo que aún me genera dudas en la misma línea que el voto de minoría en este apartado- fue unánime al establecer que mis acciones se enmarcaron dentro de los límites de la ley, lo que no deja de ser una reivindicación de la función policial en un contexto de crisis y que socialmente fue vapuleada, denostada y condenada al costo de defender y justificar la violencia ilegítima de la denominada primera línea por amplios sectores de la sociedad, incluyendo a figuras públicas muy connotadas”, complementó.

El exuniformado vinculó la publicación con procesos políticos recientes: "Lo que ocurrió en el fallo y lo que ha pasado en todos estos años; el tema de la Convención Constituyente, donde chilenos rechazaron esa nueva Constitución, un 62%. Todo esto ha matado el relato que se entabló en el octubrismo”.

Como consecuencia de la polémica, Crespo pidió disculpas “de buena gana” si alguien se sintió ofendido y admitió: “Asumo que las imágenes puestas en esta publicación se extralimitan en relación al simbolismo que se quiso retratar”. Además, solicitó a sus seguidores no compartir la imagen -ya borrada- y los instó a acompañarlo “de manera respetuosa para con el señor Gatica y su familia”.

Finalmente, Crespo cerró su declaración señalando que veía al país encaminado hacia “la rectitud del espíritu republicano y el respeto a las instituciones, sobre todo las que tienen que ver con el orden, la seguridad y el cumplimiento de la ley”.

