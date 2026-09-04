Claudia Pizarro revela que hay más de 20 alcaldes con protección policial: "No podemos normalizarlo, no es fácil vivir así"

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, comentó sobre las amenazas que recibió el alcalde de San Bernardo, Christopher White, y sostuvo que los jefes comunales “nos sentimos abandonados por parte del Estado”.

En conversación con radio Universidad de Chile, manifestó que “lo que le ha pasado al alcalde White es gravísimo. Creo que esta opinión la compartimos transversalmente y políticamente. No es realmente una amenaza tan simple, sino que es un plan para matarlo”.

La jefa comunal expresó que “es gravísimo que dos reos, en febrero, se hayan fugado de la cárcel con uniforme de Gendarmería y que hayan pasado siete meses para detener a uno. Y que hoy día lo que estemos comentando sean escuchas no de este domingo pasado, sino de un tiempo atrás, donde recién el alcalde se enteró esta semana de este plan para matarlo”.

Además, recordó que cuenta con protección policial desde 2017. “Muchos alcaldes y alcaldesas sabemos lo que es vivir con esa sombra latente encima. Yo tengo protección policial por amenaza desde 2017 y permanece esa protección policial. Es terrible acostumbrarse a vivir de esa forma. No podemos normalizarlo”, recalcó.

En cuanto al debate en materia de seguridad, Pizarro sostuvo que "el problema de fondo que tenemos, el problema de fondo que tiene este Gobierno, que tiene esa ley, es el financiamiento municipal".

Asimismo, criticó que “hoy día todavía no tenemos reglamento de la Ley de Seguridad que se promulgó en febrero del 2026 y le corresponde al Gobierno proponer y enviar el reglamento a la Contraloría, cosa que aún no sucede”.

La autoridad aseguró, además, que actualmente “hay más de 20 alcaldes con protección policial”, situación que calificó como anormal y difícil de sostener. “Eso no es normal. Y no es fácil vivir así”, remarcó.

Sobre la reunión con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, Pizarro señaló que le mencionó que “nosotros nos sentimos solos” y “nos sentimos abandonados por parte del Estado”.

“No estoy hablando de un Gobierno en particular, esto no pasa recién ahora, esto viene pasando hace mucho tiempo, años, décadas. Nosotros no podemos depender de la seguridad, nuestra ni de nuestros vecinos, de los recursos que recaudamos en un municipio”, precisó.

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