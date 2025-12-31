Clanes de Rapa Nui blindan a embajadora Pakarati y recuerdan respaldo de Boric a la autodeterminación cuando era precandidato presidencial

Los clanes de Isla de Pascua respaldaron las declaraciones de la embajadora Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, quien abogó por la "libre determinación para la nación Rapa Nui".

A pesar de la reprimenda de Cancillería y solicitudes de renuncia por parte de la oposición, la organización Honui le entregó su apoyo.

Se trata de un grupo de 36 clanes del territorio insular, que recordaron las palabras del Presidente Boric cuando era candidato en cuanto a la autodeterminación rapanui.

La organización recordó un video de la campaña presidencial de Boric en que llama a que "se respete de una vez por todas, después de 150 años de abuso y sometimiento, el Acuerdo de Voluntades de 1888, que se reconozca la autodeterminación, sus autoridades ancestrales y que en el territorio de Te Pito O Te Henúa se pueda volver a lo que corresponde, que es que ustedes, sean dueños y señores de su propio destino".

Reaccionando a la polémica por los dichos de la embajadora, Honui envió una carta a la Presidencia de la República, a Cancillería y el Congreso en la que recuerdan esa disposición constitucional y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El grupo argumentó que "el derecho de autodeterminación interna del Pueblo Rapa Nui no amenaza la integridad del Estado, sino que asegura la decisión sobre asuntos propios en la estructura constitucional estatal".

VIDEO

PURANOTICIA