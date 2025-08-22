Ciudadano venezolano falleció tras ser atacado a balazos al interior de su vehículo en San Ramón

Un hombre fue encontrado sin vida al interior de un automóvil estacionado en la calle Emiliano Figueroa, comuna de San Ramón, región Metropolitana.

El cuerpo presentaba múltiples impactos de bala, mientras que el parabrisas del vehículo registraba al menos 12 perforaciones, reportó Carabineros.

Tras recibir reportes de disparos en el sector, personal policial acudió al lugar y confirmó el hallazgo.

Los equipos investigativos trabajan para establecer la identidad de la víctima y dar con los autores del homicidio. Por ahora, el caso se encuentra en etapa preliminar, con diligencias activas en el sitio del suceso y análisis balístico de los elementos recolectados.

La fiscal ECOH Marcela Adasme señaló que realizan las primeras diligencias investigativas “por un delito de homicidio de una persona de nacionalidad venezolana, quien se encontraba en esta calle, a bordo de un vehículo y es abordado por otro vehículo, desde donde descienden sujetos desconocidos, los que propinaron múltiples disparos al vehículo, causándole la muerte a la víctima”.

Respecto a la víctima, la persecutora afirmó que “lo que sabemos de manera preliminar, es que este ciudadano venezolano realizaba algún tipo de transporte de aplicación y por ese motivo se encontraba en la calle detenido, cuando es abordado por los sujetos desconocidos”.

Asimismo, se analiza la dinámica de los hechos, y si el conductor fue seguido previamente antes del atraco, por lo que se están recopilando imágenes de cámaras de seguridad.

La víctima corresponde a un hombre mayor de edad, quien se encontraba de manera irregular en el país.

