Ciudadano peruano es baleado en el ingreso de estación Cumming del Metro

Un ciudadano peruano fue baleado en la espalda por un desconocido en las escalas de acceso a la estación Cumming del Metro de Santiago, hoy en la mañana. La víctima fue trasladada a la exPosta Central, donde quedó internada fuera de riesgo vital.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el ataque se produjo alrededor de las 7:40 horas cuando la víctima bajaba por la escala, donde un desconocido le disparó en cinco oportunidades. Tres proyectiles le impactaron en la espalda.

Según testigos, el agresor llegó en bicicleta al lugar, profirió algunos gritos y se dio a la fuga. Se informó que la víctima no tiene antecedentes. Al lugar concurrió Carabineros para iniciar las primeras indagatorias e informar a fiscalía

El teniente coronel Mauricio Meneses indicó que "le efectúa a los menos cinco disparos, tres de estos hieren a la víctima, dos en zona lumbar y uno en la espalda, SAMU traslada hasta la exPosta Central a la persona lesionada, sin riesgo vital".

PURANOTICIA