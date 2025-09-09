Ciudadano colombiano fue víctima de un violento ataque armado en La Pintana: recibió seis disparos

Un ciudadano colombiano fue víctima de un violento ataque armado mientras se encontraba en su domicilio, ubicado en la intersección de calle Las Gaitas con La Orquesta, en la comuna de La Pintana.

Según antecedentes policiales, un grupo de desconocidos llegó hasta la vivienda y abrió fuego contra el residente.

La víctima recibió seis impactos balísticos: dos en la espalda, dos en las piernas y otros dos en la zona inguinal. Pese a las heridas, fue trasladado al Hospital de La Florida, donde permanece internado y fuera de riesgo vital.

De acuerdo con el relato de la subcomisaria de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, Paulina Tapia, “nos trasladamos en primera instancia hasta el hospital de La Florida, estableciendo que en dicho lugar se encontraba una persona de sexo masculino, adulta, de nacionalidad extranjera, y de situación migratoria irregular, quien se encontraba siendo intervenida quirúrgicamente, en estado grave, y quien mantenía diversas lesiones por impactos balísticos”.

“Con posterioridad, nos trasladamos al lugar donde ocurrió el hecho, en la comuna de La Pintana, donde se encontró diversa evidencia balística y hematológica, la cual nos ayudará a establecer la dinámica de los hechos, por lo cual esa evidencia fue trabajada por el Laboratorio de Criminalística Central”, agregó.

“Actualmente nos encontramos en pleno de trabajo de levantamiento de información, tales como entrevista a testigos y revisión de las cámaras de seguridad. Por el momento, solo sabemos que la víctima se habría encontrado en la vía pública y, por situaciones que se encuentran en investigación, habría llegado hasta el lugar una cantidad indeterminada de sujetos, provistos de armas de fuego, quienes efectuaron diversos disparos contra la víctima”, finalizó la subcomisaria Tapia.

La investigación del caso quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), por instrucción de la Fiscalía ECOH. Hasta el momento, no se han determinado las motivaciones del ataque ni la identidad de los responsables.

(Imagen: @ECOH_FiscaliaRM)

PURANOTICIA