Ciudadano colombiano fue asesinado a balazos al interior de un minimarket en Santiago

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga un homicidio con arma de fuego registrado en la comuna de Santiago, donde un sujeto fue atacado al interior de un minimarket.

El crimen ocurrió en un establecimiento comercial ubicado en la intersección de calles San Pablo con Esperanza, donde la víctima conversaba con el dueño.

El afectado era un colombiano, de 46 años, que murió en el mismo lugar debido a los múltiples impactos de proyectil propinados por un desconocido que se dio a la fuga.

El caso quedó a cargo del Equipo ECOH Metropolitano y de la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya realizó las primeras diligencias en el sitio del suceso.

La fiscal Lucía Valdivia señaló que "llegó un sujeto a pie y se paró frente al minimarket donde estaba la persona que falleció. Le disparó directamente a él".

"Luego, la víctima se desplomó al interior del local comercial y rápidamente el atacante huyó en un vehículo color blanco que lo estaba esperando", añadió.

Cabe hacer presente que la víctima residía hace más de 15 años en este sector céntrico de la capital e incluso estaba pensando en establecer un local comercial.

